Grande Fratello, gli altri concorrenti accendono una lanterna per il fratello di Dayane Mello Una lanterna per il fratello di Dayane Mello al Grande Fratello. Il gesto degli amici d'avventura della modella brasiliana distrutta dal dolore

Grande commozione al Grande Fratello. Ieri il reality show è stato colpita da una triste notizia, quella della scomparsa del fratello di Dayane Mello. Gli altri concorrenti si sono stretti intorno alla giovane modella brasiliana.

Stesso la Mello aveva chiesto alla produzione della trasmissione targata Mediaset e in onda su Canale 5, di poter avere una lanterna da accendere e far volare in cielo in ricordo del fratello deceduto, Lucas.

La commozione al Grande Fratello

Gli autori hanno autorizzato il tutto e i concorrenti hanno partecipato uniti a questa sorta di ‘rito’. Insieme sono usciti all’esterno della casa, hanno acceso la lanterna e stretti intorno alla Mello, l’hanno vista volare in cielo. “Ciao Lucas, adesso sei un angelo“.