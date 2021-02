0 Facebook Lutto al Grande Fratello Vip, è morto il fratello 27enne di Dayane Mello Spettacolo 3 Febbraio 2021 12:35 Di redazione 2'

Una tragedia si abbatte sul Grande Fratello Vip, è morto all’età di 27 anni il fratello di Dayane Mello, Lucas. A comunicare la triste notizia è stato uno dei fratelli sui social, un post in cui ringrazia le persone per l’affetto dimostrato in questo momento.

Com’è morto il fratello di Dayane Mello

“Oggi io e la mia famiglia siamo in lutto, per la perdita prematura di mio fratello – ha scritto – Ma so che è in un posto meraviglioso. Grazie a tutti per il vostro affetto e i messaggi di sostegno. Mando energia positiva a Dayane. E grazie ancora per tutto. Abbracciate di più e amate di più. La vita è davvero breve”. Non si conoscono le cause del decesso del 27enne.

Il messaggio sul profilo di Dayane

Intanto anche sul profilo Instagram ufficiale di Dayane Mello è stato pubblicato un messaggio in cui si informa della terribile notizia. Lo staff chiede ai followers di far sentire alla modella tutto il loro sostegno. “Siamo estremamente dispiaciuti di essere stati informati da Juliano che Lucas Mello, fratello più piccolo di Dayane, oggi è mancato. Dayane sarà informata quanto prima. Nel frattempo vi chiediamo di dedicare un pensiero alla sua famiglia. Facciamoci sentire più vicini possibile e continuiamo a darle tutto l’affetto di cui ha bisogno. Grazie, Staff”.

LEGGI ANCHE: COM’E’ MORTO IL FRATELLO DI DAYANE MELLO

Dayane Mello, che si trova nella casa del Grande Fratello Vip, probabilmente è stata informata in queste ore. Sulla pagina ufficiale del programma è stato comunicato che Dayane Mello è uscita momentaneamente dalla casa: “Dayane Mello è uscita momentaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per motivi familiari. #GFVIP“.

Il post comparso sul profilo di Dayane Mello