Le parole di Dayane sul fratello Lucas, in lacrime al GFVip: "Era molto cucciolo" 3 Febbraio 2021

Dayane Mello ha deciso di rientrare nella casa del Grande Fratello Vip dopo aver appreso della tragica morte del fratello Lucas. Il ragazzo ha perso la vita in un incidente stradale in Brasile, tra qualche giorno avrebbe compiuto 27 anni.

Le parole di Dayane sul fratello Lucas

La modella brasiliana, come ha fatto sapere il GFVip “ha deciso di rientrare in Casa per ricevere l’abbraccio delle persone che le vogliono bene”. E i concorrenti si sono subito stretti al suo dolore in un momento così tragico. Dayane ha parlato del fratello Lucas: “Era un ragazzo perbene. Amava i suoi amici e ha cercato di giocare a football. Era molto cucciolo, il nostro cucciolo. Da piccolo gli cambiavamo il pannolino. Mi dispiace per mio padre e sua moglie che staranno soffrendo tantissimo. Poi perché sono tanti anni che non lo vedo, mi dispiace tanto. Gli avevo parlato per l’ultima volta prima di entrare nella Casa”.

Cosa ha detto Dayane dopo la morte del fratello

Dayane ha poi raccontato che Lucas aveva da poco trovato l’amore: “A Lucas piaceva stare tra le persone ma era timido, un introverso. Il 9 marzo avrebbe compiuto 27 anni, è morto che ne aveva ancora 26. Aveva una fidanzata da poco tempo, stava vivendo un grande amore. Mi dispiace perché non lo vedevo da 4 anni. Perdere un fratello è un dolore immenso. Nostro padre non lo meritava, 5 anni fa aveva perso la sua mamma. Lucas lavorava con lui, era il suo compañero. Stava tornado a casa ieri notte. Era l’unico figlio rimasto vicino a nostra nonna. Nessuno merita di morire ma Lucas era davvero una persona buona”.