Lo schianto, va fuori strada e distrugge l'auto: incidente mortale in Campania. Pirata della strada in fuga Cronaca 4 Febbraio 2021 09:18

La dinamica dell’incidente è ancora poco chiara. È probabile che l’altro conducente abbia provato a sorpassarlo ed è stato proprio in quel momento che le due vetture si sono toccate. L’auto d B.F., 61 anni, ha sbandato andando fuori strada.

Poi lo schianto che ha praticamente distrutto l’automobile. Il 61enne, nonostante l’arrivo dei soccorsi, non ce l’ha fatta ed ha perso la vita. La tragedia è avvenuta sull’Appia Maggiore nel casertano, nella zona di Mondragone.

Sulla vicenda stanno indagando i Carabinieri di Pignataro Maggiore, giunti sul posto per i dovuti accertamenti. I militari sono a caccia del pirata della strada. Come riportato da Il Mattino, il conducente dopo lo scontro ha abbandonato l’auto ed è scappato via a piedi.