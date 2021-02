0 Facebook Com’è morto il fratello di Dayane Mello, scomparso all’età di 27 anni Spettacolo 3 Febbraio 2021 12:52 Di redazione 2'

La notizia della morte del fratello di Dayane Mello ha sconvolto il pubblico del Grande Fratello Vip. Pochi minuti fa sulla pagina ufficiale del programma è uscita una breve comunicazione che informava dell’uscita temporanea della ragazza.

Com’è morto Lucas Mello

“Dayane Mello è uscita momentaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip”, questa la comunicazione apparsa sulla pagina del Grande Fratello Vip. In tanti si stanno chiedendo com’è morto il fratello di Dayane Mello. Lucas Mello aveva 27 anni e per ora la famiglia non ha reso note le cause del decesso. Era il fratello più piccolo della concorrente, in totale erano in quattro ed erano tutti molto legati.

Il fratello Juliano condividendo una foto di tutti e 4 i fratelli ha scritto un commovente post: “Questo è stato uno dei giorni più felici della nostra vita. Il nostro primo viaggio in famiglia è stato indimenticabile, ed è stato tutto grazie a Dio per aver creato una bellissima famiglia e grazie a lei Dayane Mello che siamo riusciti a realizzare tutti questi e molti altri sogni. Sei il nostro angelo custode e se necessario “Io do la mia vita per salvare la tua … te l’ho già detto che varia più volte, giusto”.

Non si sa se Lucas Mello fosse malato o sia morto improvvisamente. Uno dei fratelli di Dayane nel comunicare il decesso del 27enne ha detto “la vita è davvero breve”, incitando le persone ad amarsi di più. Intanto Dayane è uscita dalla casa per raggiungere la sua famiglia in questo momento di grande dolore.