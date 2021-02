0 Facebook Chi era Lucas Mello, il fratello 27enne di Dayane morto in un incidente stradale Spettacolo 3 Febbraio 2021 13:38 Di redazione 2'

La trsiste notizia della morte di Lucas Mello, fratello di Dayane, è diventata in poco tempo virale sui social. Dopo l’annuncio ufficiale del Grande Fratello Vip, che ha comunicato l’uscita momentanea della modella brasiliana dalla casa, è poi rientrata, in tanti si stanno domandando come sia morto il ragazzo.

Chi era Lucas, il fratello di Dayane Mello deceduto

Lucas Mello aveva 27 anni, era il fratello più piccolo di Dayane. Nato come la modella a Jonville nello stato di Santa Caterina in Brasile. Non si conoscono, per ora, le cause del decesso del 27enne.

Dayane era molto legata a Lucas come al resto dei suoi fratelli. Tutti e quattro avevano un tatuaggio uguale, una scritta giapponese, gli uomini sul braccio e la Mello dietro la schiena. Il profilo Instagram di Lucas non è più disponibile, ma da una foto del ragazzo al fianco di un trofeo, si presume che giocasse a calcio.

L’infanzia difficile di Dayane e dei suoi fratelli

Tempo fa, proprio all’interno della casa del Grande Fratello Vip, Dayane aveva raccontato quanto fosse stata difficile la sua infanzia e quella dei fratelli: “Mia madre ha avuto 10 figli. Vivevamo in una casetta delle dimensioni della sauna con altri tre fratelli senza mangiare per una settimana. Lei faceva la prostituta. Io ero piena di pidocchi, tutta sporca e magra magra. Mi ricordo vagamente che mia madre arrivava una volta a settimana, ogni volta con un uomo diverso, e ci portava da mangiare. Poi andava via”.