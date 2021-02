0 Facebook Gf Vip, i concorrenti vogliono abbandonare il reality dopo la morte del fratello di Dayane Mello Spettacolo 3 Febbraio 2021 21:35 Di redazione 2'

La notizia della morte di Lucas, giovane fratello di Dayane Mello, sta sconvolgendo tutti nella Casa del Grande Fratello Vip. I concorrenti stanno pensando di abbandonare in massa il gioco in segno di sostegno alla showgirl brasiliana. Sta girando in rete un video in cui Dayane è in lacrime e i coinquilini si stringono attorno al suo dolore con parole d’affetto e di presa di posizione rispetto alla produzione del reality show.

Dayane ha scelto di restare in gioco perché impossibilitata a volare in Brasile, dove il fratello ha perso la vita in un incidente, e perché sente il forte desiderio di avere attorno a sé l’affetto dei compagni. Samantha De Grenet, in particolare ha proposto di chiedere agli autori di terminare il gioco lunedì 8 febbraio: “Ragazzi lunedì facciamo una bella finale e poi usciamo tutti. Facciamo questa finale lunedì e chi c’è c’è, niente eliminazioni e votazioni. La chiediamo, usciamo tutti basta. Facciamo tutti così, siamo tutti con te”. Così Dayane ha risposto alla coinquilina: “Dici? Sarebbe bello”. A fare eco è poi Giulia Salemi: “Lasciamo in massa”.

Tra le persone che stanno trovando inopportuno continuare il gioco, c’è la conduttrice Stefania Orlando. “Io non riesco a giocare in questo modo, siamo tutti uniti e il dolore ci colpisce indirettamente, vogliamo molto bene a Dayane e non possiamo andare avanti dopo questa cosa. […] Non è qualcosa che si supera in qualche giorno, ci vorranno anni per metabolizzare una tragedia di questa portata”.

Dayane Mello è distrutta dalla notizia. Dopo aver appreso il tutto è entrata di nuovo in casa spiegando ai compagni di aver voluto rientrare perché impossibilitata dal raggiungere la sua famiglia in Brasile. “Non posso andare in Brasile, devo essere in quarantena. Per il momento ho deciso di venire, fuori dovevo stare in container, non potevo abbracciare nessuno e non mi sembrava il caso”.