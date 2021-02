0 Facebook La reazione di Dayane Mello, la modella rientra nella casa del Grande Fratello Vip Spettacolo 3 Febbraio 2021 14:03 Di redazione 2'

Dopo che si è appresa la notizia della morte di Lucas Mello, fratello 27enne di Dayane, il Grande Fratello Vip aveva comunicato che la modella brasiliana aveva lasciato momentaneamente la casa. Una scelta della produzione per comunicarle probabilmente la tragica scomparsa del ragazzo lontano dalle telecamere.

Come ha reagito Dayane Mello alla morte del fratello

In tanti si sono domandati quale fosse stata la reazione di Dayane Mello non appena ha saputo che il fratello Lucas è morto. La modella brasiliana ha deciso di rientrare nella casa del Grande Fratello Vip. La scelta di Dayane è stata comunicata sempre sui profili social legati al programma: “Dayane ha ricevuto la notizia del grave lutto che l’ha colpita e, per il momento, ha deciso di rientrare in Casa per ricevere l’abbraccio delle persone che le vogliono bene”, queste le parole del GFVip.

Dunque, Dayane Mello ha scelto di rientrare nella casa del Grande Fratello Vip dopo aver appreso della morte del fratello. Stando lontana dalla sua famiglia, che dovrebbe trovarsi in Brasile, avrà deciso di tornare con i suoi compagni per trovare nel loro affetto un po’ di conforto in questo doloroso momento.

La decisione di Dayane Mello