Morto il fratello di Dayane Mello: il sogno premonitore da brividi all’orario dell’incidente

Dayane Mello, concorrente del GFVip, sta vivendo un momento drammatico per la morte improvvisa del fratello Lucas. Nelle ultime ore si sta molto parlando di un sogno premonitore da brividi che la concorrente ha detto la scorsa notte. Il sogno sarebbe avvenuto intorno alle 3 di notte, orario in cui è avvenuta la tragedia.

Nella notte tra il 2 e il 3 febbraio, Dayane Mello aveva sognato di essere in bici con i suoi fratelli, con tanto di gatti e nonna… Un sogno meraviglioso, che sembrava essere tratto da una scena della sua infanzia. È per questo che, dopo l’annuncio della notizia della morte di Lucas, in tanti hanno pensato che quello di Dayane Mello fosse un sogno premonitore della scomparsa dell’amato fratello.

Oltre al sogno sui social network in molti hanno notato che proprio ieri Lucas aveva scritto “Dayane mi manchi”. Un messaggio struggente, specie se riletto ora. Nel frattempo, però, in tanti stanno facendo sentire il proprio affetto per la concorrente del GF Vip con l’hashtag #forzadayane, tanto che sul suo account ufficiale è apparso il seguente messaggio: “Dayane ha deciso di rimanere nella casa del GFVip. Tutti i fan continuano a mandare le loro preghiere e pensieri positivi. Grazie a tutti per il vostro amore e i vostri messaggi di sostegno”.