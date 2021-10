0 Facebook “Ho sparato io a Noemi”, la confessione di Armando Del Re. La madre della piccola: “È una scusa” La confessione di Armando Del Re. Le parole del killer di piazza Nazionale. Tra un mese la sentenza. La reazione della mamma della bimba News 27 Ottobre 2021 16:51 Di redazione 2'

“Si, sono stato io. Mio fratello non centra niente. Chiedo scusa, ho fatto una cosa terribile. Anche io sono padre di figli piccoli“, queste le parole di Armando Del Re, il ‘killer’ di piazza Nazionale che a maggio del 2019 si è reso protagonista di un agguato.

L’obiettivo era Salvatore Nurcaro ma ad essere colpita dai proiettili è stata la piccola Noemi. Per i fatti accaduti due anni fa Del Re è stato condannato in primo grado a 18 anni di carcere.

La confessione di Armando Del Re

La confessione, riportata da La Repubblica, è stata pronunciata durante il processo d’Appello. Il prossimo 23 novembre dovrebbe esserci l’ultima udienza e la tanto attesa sentenza.

La confessione di Armando Del Re: il post su Facebook della madre di Noemi

“Dopo due anni dicono di essere colpevoli e di aver agito per una “pazzaria“. Dalle indagini emerge tutt’altro: loro affiliati a clan, loro figli di ergastolani, loro spacciatori che fanno piangere la gente, piangevano per se stessi e non per la crudeltà compiuta nei confronti di una bambina innocente, xke a ‘criaturell er nu problem per tutt quant’!!! Il 23 novembre la sentenza definitiva“.