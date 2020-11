0 Facebook Noemi, il video della piccola 18 mesi dopo l’agguato Cronaca 17 Novembre 2020 22:17 Di redazione 3'

Tania Esposito, la mamma della piccola Noemi, la bimba di 4 anni colpita per errore durante un agguato di camorra in piazza Nazionale a Napoli, ha pubblicato su video sulla sua pagina Facebook .

Noemi, il video della piccola 18 mesi dopo l’agguato

“Lei è Noemi, 4 anni colpita in modo gravissimo da un proiettile vagante destinato ad altri in un agguato di camorra a Napoli il 3 maggio 2019 mentre passeggia mano a mano con i nonni in un pomeriggio qualunque fuori ad un bar”, si legge nella didascalia del filmato.

Le immagini sono molto commoventi, la piccola nonostante le difficoltà cammina e gioca. Diciotto mesi sono trascorsi da quella drammatica vicenda che ha cambiato per sempre la vita di Noemi e della sua famiglia. La mamma con rabbia ma determinazione ha ripercorso quei momenti.

“Quel pomeriggio vengono sparati 17 colpi in una piazza gremita di persone sembra un “far we est “ un proiettile calibro 9 raggiunge proprio Noemi .In un corpicino così piccolo fa danni enormi le trapassa colonna vertebrale e i due polmoni e resta proprio lì nel polmone sinistro….senza foro di uscita !! Viene trasportata in fin di vita all ospedale Santobono Pausilipon Fondazione di Napoli dove viene operata di urgenza con un intervento salva vita per estrarre la pallottola. I dottori fanno del loro meglio l intervento va a buon fine…..ma ora tocca lei reagire!!! Resta tra la vita è là morte…..Lo fà, resiste si aggrappa alla vita come una leonessa vince !!! Noemi è “sopravvissuta” ad una fine certa come tutte le vittime innocenti che la camorra lascia così a terra per “sbaglio”.

La piccola porterà per sempre i segni di quel pomeriggio di un anno e mezzo fa. “Nonostante tutto Noemi oggi convive con un invalidità permanente che non è riuscita più a recuperare , sottoposta a continui controlli medici per monitorare il suo stato di salute , sarà sottoposta a ulteriori interventi chirurgici durante la crescita per sopperire le lesioni che si sono determinate un infanzia segnata per sempre… Questo video sarà consegnato al giudice in sede di appello…..Oggi un appello lo vogliamo fare noi da genitori a tutte le mamme i papà ,nonni ,zie , allo Stato alla magistratura al giudice….. al posto di Noemi ci sarebbe potuto essere chiunque, chiediamo Giustizia ,chiediamo la certezza della pena senza sconti a Noemi lo sconto non è stato concesso non rendiamo vani i sacrifici di una bambina che quel giorno voleva solo giocare spensierata come giusto che sia!!!

IL POST SU FACEBOOK DELLA MAMMA