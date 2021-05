0 Facebook Inaugurato il murale dedicato alla piccola Noemi, i suoi occhi in piazza Nazionale. Mamma Tania: “Siamo riusciti a tornare per le giostre, mia figlia porta ancora quelle ferite” Cronaca 15 Maggio 2021 13:12 Di redazione 2'

Giornata importante quella di oggi a Napoli. In particolare, a piazza Nazionale – questa mattina – si è tenuto un evento dai tanti significati. È stato inaugurato il murale dedicato alla piccola Noemi, la bimba ferita a causa di un agguato di camorra.

L’opera è stata realizzata da Giulia Salamone Noeyes e Vittorio Valiante è stata firmata proprio dalla bambina. Il murale ha svelato i suoi bellissimi occhi, alla presenza dei genitori e di alcuni esponenti delle istituzioni, locali e nazionali.

Queste le parole, riportate da Internapoli, di Tania Esposito la mamma della piccola Noemi: “Tornare in questa piazza non è stato facile. Proprio qui ho rischiato di perdere mia figlia, ma questo è un grande riscatto. Quel giorno ricordo venni qui per portarla a giocare sulle giostrine, ma non ci siamo mai arrivati. La camorra è venuta qui a sparare in pieno giorno come nulla fosse. Una crudeltà terribile, se fosse capitato al figlio di un camorrista quello che è successo a Noemi si sarebbero vendicati.

Noi abbiamo riposto sempre con dignità, chiediamo giustizia mai vendetta. Inizio di una Napoli migliore. Noemi è diventato un simbolo, siamo vittime di questo sistema. Stamattina ho detto a mia figlia che veniva alle giostre in piazza Nazionale“.