0 Facebook Tornano gli incubi per la piccola Noemi: “Mamma, il cattivo non viene a spararmi?” News 26 Agosto 2020 13:50 Di redazione 1'

In un lungo post pubblicato su Facebook, mamma Tania ha raccontato che l’incubo per la piccola Noemi non è ancora finito. Non solo l’ingombrante busto da portare ancora in attesa di un altro intervento chirurgico a settembre.

Ma anche gli incubi: “Mamma, ma il cattivo non viene più a sparare a me?“. Il ‘cattivo’, anzi i ‘cattivi’ sono i fratelli Armando e Antonio Del Re. I due giovani sono stati condannati in primo grado per tentato omicidio.

Il rai armato avvenuto in piazza Nazionale il 3 maggio dello scorso anno, aveva come obbiettivo Salvatore Nurcaro. Ma l’agguato non andò a segno però la piccola Noemi fu colpita da una delle pallottole esplose dal killer.

Dopo un lungo calvario presso l’ospedale Santobono di Napoli, la bimba è riuscita a vincere questa battaglia supportata dall’affetto di un’intera comunità. “No, amore mio l’abbiamo fatto chiudere in gabbia non farà più male a nessuno…“, questa la risposta del genitore.