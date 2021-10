0 Facebook Giusy Attanasio in lacrime in un video dopo gli attacchi: “Voi non lo sapete ma il maestro mi sta deludendo da 3 anni” Spettacolo 13 Ottobre 2021 09:18 Di redazione 2'

Giusy Attanasio in lacrime in un video. La cantante neomelodica dopo gli innumerevoli attacchi ricevuti in seguito al commento da lei fatto alle parole di Nino D’Angelo, che si dissociava dal genere neomelodico, è stata bersagliata di critiche su tutti i social.

Giusy Attanasio in lacrime dopo gli attacchi

La Attanasio era stata molto dura con Nino D’Angelo e in un lungo post aveva usato parole, sicuramente non docili, nei confronti del cantante napoletano. “Lei è sceso di basso livello negando le vostre origini. Lei le feste di piazza, i matrimoni, le faceva un anno fa”, questa una parte del lungo commento in cui la cantante spiegava di esserci rimasta male in passato per un comportamento a detta sua scorretto di Nino nei suoi confronti.

Le parole di Nino D’Angelo sulla musica neomelodica hanno scatenato un vero putiferio tra gli artisti di questo genere e l’Attanasio è una di quelle che c’è andata giù pesante. La cantante, bersagliata dalle critiche, aveva deciso di cancellare i post, senza rinnegare però quanto detto. Adesso è ricomparsa sui social in un video in lacrime, dicendo di essere preoccupata per la figlia che ha letto attacchi brutali nei suoi confronti.

Il messaggio di Giusy Attanasio

“ La cosa che mi rattrista di più e vedere mia figlia leggere tutto questo schifo sulla mia persona su tik tok !! Ridete ridete bene …. Offendetemi così tanto , mi state riempendo di parolacce schifose solo per cosa ??? Per aver espresso un mio parere su una persona che mi ha deluso ??? Voi non lo sapete ma il maestro mi sta deludendo da tre anni !! Io faccio tanti sacrifici per essere una brava artista e non è bello vedere mia figlia di 8 anni leggere tutto questo schifo sulla mamma , e lei prova a difendermi ; ma è troppo piccola per farlo !! piccola mia non stare male per me a mamma esiste Dio onnipotente !!! Oggi mamma piange, sta male, ma passerà supererò anche questa !! “, questo il commento dell’Attanasio allegato al video. Anche sotto questo post non sono mancate le critiche alla cantante neomelodica.

Il video di Giusy Attanasio