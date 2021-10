0 Facebook ‘Faida’ Nino D’Angelo-neomelodici, l’opinione dei napoletani: “Il Maestro non si tocca, basta con le polemiche” Cosa ne pensano i napoletani dello scontro tra Nino D'Angelo e i neomelodici. I commenti degli utenti e dei fan alle dichiarazioni dei cantanti Spettacolo 12 Ottobre 2021 12:04 Di redazione 2'

La polemica, per ora, non accenna a placarsi. Lo scorso fine settimana le parole di Nino D’Angelo hanno scatenato il putiferio: “Non sono mai stato un neomelodico e mai lo sarò“. Apriti cielo. Immediate le reazioni di alcuni cantanti neomelodici.

In particolare hanno detto la loro Giusy Attanasio e Nancy Coppola. Le due artiste hanno pubblicato dei video sulle proprie pagine Facebook nei quali hanno risposto a Nino D’Angelo, senza risparmiare attacchi e frecciatine.

Cosa ne pensano i napoletani dello scontro tra Nino D’Angelo e i neomelodici

Entrambe hanno poi pubblicato un ulteriore post dove hanno chiarito la propria opinione rispetto ai tantissimi fan. Questi ultimi, come la gran parte dei napoletani che apprezzano la musica neomelodica, si sono divisi sulla questione. Sono stati in centinaia i commenti pubblicati dagli utenti.

In tanti hanno provato a gettare acqua sul fuoco, chiedendo ai musicisti di smetterla di fare polemiche. Altri hanno rinfacciato a Nino D’Angelo il suo passato e le sue origini artistiche e musicali. Ma la maggioranza si è schierata con il Maestro di San Pietro a Patierno, il ‘Poeta che non sa parlare‘.