Dora Lagreca, spunta la foto prima di morire. Il fidanzato: "Nuda perché stava per farsi una doccia" Cronaca 13 Ottobre 2021 08:48

Si deve ancora chiarire la dinamica di quanto accaduto quella notte tra venerdì e sabato a Dora Lagreca, la donna di 30 anni originaria di Montesana sulla Marcellana, che è precipitata nel vuoto dal balcone di un appartamento a Potenza. Si era trasferita per motivi di lavoro, al momento del dramma in casa con lei c’era il fidanzato, Antonio Capasso, che è attualmente indagato per istigazione al suicidio. Intanto è spuntata una foto scattata poco prima della tragedia in cui i due giovani si baciano.

L’ultima foto di Dora Lagreca con il fidanzato prima di morire

Un’immagine fotografata da un amico che aveva immortalato quel momento felice tra Dora e il fidanzato alla festa in cui erano stati prima della tragedia. Era da poco passata l’1 di notte e sembrava andasse tutto bene tra i due. Poi in casa, secondo quanto raccontato dal fidanzato agli inquirenti, ci sarebbe stata una brutta lite, Dora avrebbe minacciato di lanciarsi nel vuoto e il ragazzo non sarebbe riuscito a fermarla. La giovane è stata ritrovata completamente nuda, secondo il legale dell’indagato si sarebbe dovuta fare una doccia: “Dora si stava preparando per fare la doccia, e per questo era nuda, mentre il mio assistito si era tolto solo le scarpe: hanno cominciato ad alzare la voce, lei ha aperto la porta del balcone e ha minacciato di lanciarsi di sotto. Poi è caduta e Antonio non è riuscita a fermarla”.

L’ipotesi del parapetto

Antonio Capasso continua a ripetere che è stato un gesto volontario: “Si è trattato di un suicidio”, dice il suo legale. L’avvocato ha anche raccontato che il suo assistito sta molto male: “Perché amava Dora”. Secondo i pm la ragazza prima di precipitare nel vuoto potrebbe essersi aggrappata al parapetto, senza però riuscire a salvarsi. I Ris infatti hanno portato via parte delle lamiere per verificare se ci siano tracce di Dna. Quando l’ambulanza è arrivata la ragazza respirava ancora, a chiamare i soccorsi è stato il fidanzato.

Data dei funerali di Dora Lagreca

Intanto è stata decisa la data dei funerali che si terranno giovedì 14 ottobre alle ore 10.30 presso la chiesa di Montesana sulla Marcellana, comune in provincia di Salerno dove l’intera comunità è sconvolta e si è stratta al dolore dei familiari di Dora.