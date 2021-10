0 Facebook Domenica ‘malinconica’ per Nino D’Angelo, il messaggio: “Non ho avuto niente da nessuno” News 10 Ottobre 2021 18:24 Di redazione 2'

E’ un Nino D’Angelo pensieroso quello di questa domenica. Il cantante napoletano, che è sempre molto attivo sui social network, ha voluto scrivere un lungo messaggio per il ‘popolo delle sue canzoni’.

Il messaggio di Nino D’Angelo

Dopo che sabato aveva preso le distanze dalla musica neomelodica, dando appuntamento a un dibattito sul tema che si terrà il 13 ottobre alle ore 11 nell’aula Magna dell’Università Suor Orsola Benincasa, oggi ha voluto pubblicare una sua riflessione.

“Io non ho avuto niente da nessuno e quando sono caduto pochi del mio ambiente mi hanno steso la mano. Solo tu Popolo delle mie canzoni mi hai saputo aspettare. Io non so quanto tempo ancora avrò da dedicarti, il tempo corre in fretta, ma in tutto quello che farò stai sicuro metterò come sempre tutto l’impegno e la forza per non deluderti. Buona Domenica a tutti”, queste le parole di Nino D’Angelo.

Parole che, sebbene sembrino un ringraziamento, hanno anche preoccupato il pubblico di Nino. Tanti i commenti da parte di chi gli ha augurato altri cento anni e gli ha voluto dire che il popolo delle sue canzoni è qui per lui.

