Nino D’Angelo la scorsa domenica si è esposto attaccando i cantanti neomelodici. Le sue parole non sono piaciute a una di loro, una delle più seguite, Giusy Attanasio. Sui social la neomelodica ha voluto esprimere la propria opinione conta l’artista napoletano.

Ecco cosa ha detto Giusy Attanasio:

“Mi riferisco al sig. Nino D’Angelo, se signore lo possiamo chiamare. Io canto ogni giorno le sue poesie però vorrei chiedere: “Signor D’Angelo se lei non si etichetta un cantante neomelodico mi sa dire che cantante è lei? Un cantante classico napoletano? Non mi risulta. Un cantante classico napoletano? Non penso. Non generalizzate quindi anche se in questo mondo c’p qualcuno che ci ha messo la merda in faccia ci sono anche tanti di noi che fanno questo lavoro con professione. Io mi sento molto offesa da lei soprattutto perché la ritengo un grande scostumato. Tre anni fa l’ho omaggiato con un lavoro, vi ho invitato a teatro. Lei non si è degnato nemmeno di ringraziarmi. Lei è sceso di basso livello negando le vostre origini. Lei le feste di piazza, i matrimoni, le faceva un anno fa. Siete un grande cantautore ma avete rinnegato la vostra origine e Napoli. Se lei non si etichetta un cantante neomelodico però ne avete bisogno per fare le vostre canzoni. Io amerò sempre Nino D’Angelo per quello che è stato non per quello che è. Lei è un grande artista, ma non un grande uomo. Ha perso la stima di Giusy Attanasio. Vi dovete solo vergognare”.