Giusy Attanasio nella bufera dopo l'attacco a Nino D'Angelo: "Non sapevamo nemmeno chi fosse senza di lei" 12 Ottobre 2021

Non finisce qui la polemica che sta tenendo banco in questi giorni. Il panorama musicale napoletano si è spaccato letteralmente in due: da un lato c’è chi è a favore di Nino D’Angelo e delle sue dichiarazioni contro i cantanti neomelodici, dall’altro proprio loro, i cantanti neomelodici, che hanno visto come un attacco gratuito e inopportuno le parole del maestro. Molti di questi artisti napoletani, come Nancy Coppola, hanno anche lavorato con Nino, hanno portato insieme a lui la canzone napoletana su palcoscenici e piazze e oggi si sentono traditi dalla posizione dell’ex Caschetto Biondo.

“Non sono mai stato e mai sarò un cantante neomelodico” ha scritto Nino D’Angelo sulla sua pagina Facebook. Proprio queste parole hanno scatenato la bufera e la reazione degli artisti. Su tutti Nancy Coppola e Giusy Attanasio, che si sono distinte per il modo in cui hanno risposto. Mentre la prima si è attenuta alla sfera prettamente artistica mostrandosi delusa per le parole del maestro, la seconda si è scagliata contro la persona e non il cantante. “Lei è un grande artista, ma non un grande uomo” ha detto in un video che ha prima pubblicato e poi cancellato su Facebook.

E gli utenti, i fan, cosa ne pensano di questa querelle musicale? Sono quasi tutti d’accordo con Nino D’Angelo infatti sotto a un recente post dell’Attanasio, i commenti sono pessimi. La cantante ha definito tutti “capre ignoranti” per poi pubblicizzare il suo ultimo disco. La risposta del popolo del web non si è fatta attendere ed è stata molto negativa. Un commento molto apprezzato sintetizza il pensiero generale: