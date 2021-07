0 Facebook Bus precipitato a Capri, ipotesi guasto. Il testimone: “Emanuele ha fatto di tutto per salvarci” Accertamenti meccanici sul bus precipitato a Capri. Spunta anche la testimonianza in merito ad un possibile guasto e alla manovra di Melillo Cronaca 29 Luglio 2021 11:53 Di redazione 1'

Continuano le indagini sulla tragedia avvenuta giorni fa a Capri. Un bus di linea è precipitato a Marina Grande schiantandosi sopra uno stabilimento balneare. Circa trenta le persone ferite, una la vittima: l’autista Emanuele Melillo.

L’autopsia eseguita sulla salma del 33enne napoletano, giovane padre e marito, ha rivelato che ad ucciderlo non è stato un malore. Da qui sono scattatati gli accertamenti tecnici sul mezzo: pare che il bus abbia avuto dei guasti meccanici.

Accertamenti meccanici sul bus precipitato a Capri

Intanto è emersa una testimonianza. Secondo quest’ultima Melillo sarebbe stato vigile fino alla fine. Il conducente del bus avrebbe fatto di tutto per controsterzare ed evitare che il mezzo precipitasse. In pratica il giovane alla guida ha provato in tutti i modi a salvare i passeggeri.