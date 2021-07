0 Facebook Cilento: pranzano in spiaggia, dieci persone intossicate: “Nausea, vomito e dolori addominali” Cronaca 29 Luglio 2021 09:15 Di Fabiana Coppola 1'

Circa dieci persone sono state colpite da una sospetta tossinfezione dopo aver pranzato in un punto ristoro sulla spiaggia in Cilento. I clienti dicono di aver mangiato molto bene, che i formaggi erano buoni, ma dopo qualche ora sono tutti finiti in ospedale.

È accaduto domenica scorsa sulla spiaggia del Marcellino, tra i comuni di Camerota e San Giovanni a Piro. Quattro persone sono state soccorse dalla Guardia Costiera e trasportate con due motovedette e con un gommone veloce nel porto di Marina di Camerota, come riporta la Repubblica.

Le persone intossicate sono state trasferite in ospedale a bordo di tre ambulanze del 118. Altre persone, con sintomi meno gravi, hanno raggiunto autonomamente i presidi sanitari. Tutti accusavano gli stessi sintomi: nausea, vomito e dolori addominali. Nessuno in gravi condizioni, tutti dimessi dopo qualche ora di flebo. I militari della Capitaneria di Porto di Camerota, diretti dal luogotenente Sandro Desiderio, hanno acquisito le schede sanitarie delle persone soccorse e avvisato l’asl.