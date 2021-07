0 Facebook Come è morto Vittorio Carità, lacrime e dolore a Napoli per la sua scomparsa: “Resterai per sempre nei nostri cuori” Come è morto Vittorio Carità. Il decesso improvviso di una delle persone più amate e conosciute in città ha sconvolto tutti Cronaca 29 Luglio 2021 12:11 Di redazione 1'

La triste notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Da ieri sera non si parla d’altro a Napoli. La ‘bomba’ era stata sganciata sui social diffondendosi a macchia d’olio: è morto Vittorio Carità.

Un lutto improvviso che ha portato via una persona speciale. Chi non gli ha voluto bene? Vittorio Carità c’era per tutti, una vita vissuta intensamente e in pace con se stessi. L’arte, la passione, l’esperienza: un modo di vivere in contrasto con le burrasche del passato.

Come è morto Vittorio Carità

Ma come è morto Vittorio Carità? Come sia avvenuto il decesso di questa persona amata da tutti è ancora un mistero. L’unica certezza è stata l’aver ricevuto questo improvviso pugno allo stomaco.

I social sono un messaggio continuo. Un fiume in piena di parole. Un amore e un affetto infiniti per Vittorio che in realtà non se n’è andato: è ancora qui in mezzo a noi, nei nostri cuori.