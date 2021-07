0 Facebook Emanuele Melillo, il dolore e le lacrime da Napoli a Capri: “Marito e uomo esemplare” I messaggi d'affetto per Emanuele Melillo. È stata la vittima del disastro avvenuto oggi a Capri. 30 i feriti causati dall'incidente Cronaca 22 Luglio 2021 21:17 Di redazione 1'

Non si contano i messaggi d’affetto per Emanuele Melillo, il giovane autista di bus napoletano morto oggi a Capri. La tragedia è avvenuta in tarda mattinata. Pare che a causa di un infarto improvviso, Emanuele abbia perso il controllo del bus che ha sbandato precipitando nel vuoto.

Siamo a Marina Grande, il mezzo si è schiantato sopra un lido balneare distruggendone le cabine. Sarebbe potuta essere una strage. Triste comunque il bilancio: 30 feriti e un morto, Emanuele appunto. Quest’ultimo ha lasciato moglie e figli.

La consorte è anche incinta ed è in attesa di un altro bambino. Oltre all’omaggio di istituzioni e vip che lo hanno conosciuto frequentando l’Isola Azzurra, Emanuele ha avuto il cordoglio spontaneo, non solo degli amici, ma da tutto il popolo dei social. Il giovane è stato ricordato come marito e padre esemplare: “Ogni giorno via mare raggiungeva Capri da Napoli per lavorare“.

