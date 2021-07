0 Facebook Emanuele Melillo, la sorella e il padre: “Era un grande lavoratore. Era sano. Ora rispetto per noi” Cronaca 23 Luglio 2021 17:29 Di redazione 2'

Tanto dolore e incredulità per la morte di Emanuele Melillo, il giovane conducente deceduto a 33 anni in un incidente avvenuto giovedì mattina a Capri. Padre di un figlio e in attesa di un altro, era sposato e ogni mattina faceva il pendolare per raggiungere l’isola e lavorare. Chi lo conosceva racconta che amava guidare i pullman e della sua passione ne aveva fatto un impiego. Resta ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto, si attendono i risultati dell’autopsia per comprendere se il trentatreenne possa aver avuto un arresto cardiocircolatorio e per questo motivo ha perso il controllo del mezzo o se ci sia stato un guasto tecnico della vettura.

La famiglia di Emanuele Melillo

Intanto la famiglia chiede rispetto e attende l’esito dell’esame autoptico per comprendere cosa è accaduto ad Emanuele. La sorella e il padre, intervistati da Sì Comunicazione, hanno raccontato chi era quel giovane conducente che tristemente oggi tutti conosciamo.

“Emanuele era un grande lavoratore – dice la sorella – e gli volevano bene tutti. Era uno devoto a ciò che faceva, ci credeva, metteva amore e passione. Per ora sappiamo solo che il corpo è presso il Secondo Policlinico e siamo in attesa dell’autopsia. Di più non sappiamo. Era benvoluto da tutti”. La donna, con le lacrime agli occhi, ha voluto smentire qualsiasi correlazione con vaccino anti-Covid: “Vogliamo sapere la verità, come è avvenuta questa tragedia e i reali motivi. Era sanissimo, abbiamo sentito di un infarto. Tutto può essere, era sanissimo. Non parlate del vaccino l’ha fatto mesi fa non c’entra niente”.

Parla il padre di Emanuele Melillo

Il padre non riesce a credere a quanto accaduto: “La sua passione era il pullman, ha fatto tante cose belle e tante altre poteva farne. Siamo in attesa, fino ad oggi avevamo tanta certezza. Questa tragedia ci ha sconvolto tutti, nella tragedia abbiamo sconvolto tanta solidarietà”. Per Emanuele, infatti, è partita una raccolta fondi, organizzata da una guida turistica per sostenere proprio la sua famiglia in questo momento drammatico, suo figlio, la moglie e quello in arrivo.