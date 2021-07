0 Facebook Il video dell’incidente a Capri, il momento in cui il bus esce di strada e precipita sul lido News 23 Luglio 2021 13:03 Di redazione 2'

Mentre la Procura di Napoli sta valutando l’ipotesi di predisporre accertamenti irripetibili sul bus coinvolto nell’incidente avvenuto giovedì mattina a Capri, spunta il video (pubblicato dal Corriere della Sera) dell’incidente, gli attimi in cui la vettura è uscita di strada, precipitando su un lido balneare a Marina Grande.

Il video dell’incidente a Capri

Sembrerebbe che le operazioni di rimozione del mezzo siano molto difficoltose ed è per questo che l’incidente probatorio dovrebbe avvenire in tempi rapidi. A perdere la vita nel terribile incidente è stato il giovane conducente, Emanuele Melillo, 33enne di Napoli padre di un figlio e di un altro in arrivo. Ventitré le persone ferite. Tra le ipotesi per le cause dell’incidente, oltre al malore del trentatreenne, c’è quella del guasto meccanico.

Nella mattinata di giovedì a causa di un guasto alla funicolare, sono stati predisposti più mezzi su gomma e l’Atc, azienda di trasporto isolana, ha utilizzato anche autobus che sarebbero dovuti rimanere in deposito. Per questo gli investigatori dovranno comprendere se le vetture fossero idonee a circolare. Intanto sulla salma della vittima è stata disposta l’autopsia, che chiarirà se il giovane conducente abbia avuto un arresto cardiaco.

Dolore per la morte di Emanuele Melillo

C’è sgomento per la morte del giovane conducente, un pendolare che aveva un lavoro a tempo determinato e ogni mattina partiva da Napoli per raggiungere Capri, dove guidava i bus di linea. Con sua moglie avevano da poco saputo che aspettavano il secondo figlio, avevano tanti progetti, stavano costruendo una famiglia con sacrifici e impegno. Sono tantissimi i messaggi di cordoglio per la scomparsa di Emanuele, un ragazzo benvoluto da chiunque lo conoscesse.