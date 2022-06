0 Facebook “Ciao Elena”, la bellissima dedica al cielo di Eros Ramazzotti per la piccola bimba uccisa dalla madre a Catania Il fantastico concerto-evento organizzato da Gigi D'Alessio ha lanciato anche dei messaggi di grande importanza Spettacolo 18 Giugno 2022 12:32 Di redazione 1'

Musica, divertimento ma anche commozione. Il fantastico concerto-evento organizzato da Gigi D’Alessio ha lanciato anche dei messaggi di grande importanza. Tra questi, la bellissima dedica al cielo di Eros Ramazzotti per la piccola Elena Del Pozzo, uccisa dalla madre in quel di Catania.

Concerto Gigi D’Alessio, la dedica al cielo di Ramazzotti per Elena Del Pozzo

Il primo ospite sul palco di Piazza Plebiscito durante il concerto di Gigi D’Alessio è stato Eros Ramazzotti. Il cantante romano ha eseguito assieme all’artista napoletano uno splendido medley di canzoni dai rispettivi repertori.

Un momento musicale di altissimo livello, a fare però notizia è la splendida dedica al cielo da parte di Ramazzotti per la piccola Elena Del Pozzo, uccisa dalla madre a Catania: “Ciao Elena”.

Il precedente dal palco di Sanremo

Non è la prima volta che Eros Ramazzotti fa gesti di questo genere: già nel 2006, dal palco di Sanremo, lanciò un messaggio per il piccolo Tommaso Onofri, un caso di cronaca nera: uno strazio per l’intero popolo italiano.