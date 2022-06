0 Facebook Napoli, spaventoso incidente a Fuorigrotta: coinvolti una donna e un bambino, le loro condizioni Una vettura di colore grigio si è ritrovata sottosopra accanto ai bidoni della spazzatura Cronaca 18 Giugno 2022 13:00 Di redazione 1'

Spaventoso incidente stradale a Napoli: oggi, sabato 18 giugno, in tarda mattinata un’auto si è capovolta in via Terracina, nel quartiere Fuorigrotta. Alla guida della vettura vi erano una donna al suo fianco, lato passeggero, un bambino.

Incidente stradale a Fuorigrotta

Spaventoso incidente stradale a via Terracina, a pochi passi dall’ospedale San Paolo di Napoli, nel quartiere Fuorigrotta. Una vettura di colore grigio si è ritrovata sottosopra accanto ai bidoni della spazzatura. Ancora non è chiara la dinamica del sinistro.

Incidente a Fuorigrotta, coinvolte una donna e un bambino

Alla guida della vettura vi era una donna, al suo fianco, lato passeggero un bambino. Le loro condizioni, fortunatamente sono buone, per i due solo un grosso spavento.

LE IMMAGINI DELL’INCIDENTE