Gigi D'Alessio conquista Piazza Plebiscito: concerto fantastico per i primi suoi 30 anni di carriera Una serata che ha fatto la storia della musica a Napoli e in Italia Spettacolo 18 Giugno 2022 Di Carmine Ubertone

Una serata che ha fatto la storia della musica a Napoli e in Italia. Fantastico, emozionante e divertente. Con questi tre aggettivi si può riassumere al meglio il concerto di Piazza Plebiscito di Gigi D’Alessio, ‘Uno come te 30 anni insieme“. L’evento è andato sold-out nonostante fosse in prima serata, in diretta su Rai Uno.

Gigi D’Alessio conquista Piazza Plebiscito

Una maratona di melodia che ha messo Napoli al centro della musica italiana. Gigi D’Alessio, durante il concerto, ha ripercorso in compagnia di grandi artisti -‘fratelli’ e ‘sorelle’ come li chiama lui – tutta la sua carriera. Hanno presenziato all’evento tra gli alti Fiorello, Eros Ramazzotti, Achille Lauro, Alessandro Siani, Fiorella Mannoia, Mara Venier, LDA, Vanessa Incontrada.

Tra i migliori eventi mai organizzati

Napoli, dopo anni terribili legati alla pandemia, ha ripreso a brillare mostrando all’Italia intera il desiderio di buttarsi tutto alle spalle e di tornare a vivere di emozioni e sentimento, ciò che contraddistingue da sempre il napoletano del mondo. Il concerto di Gigi D’Alessio è stato sicuramente tra gli eventi meglio riusciti a Napoli e in tutta Italia, al punto di dare credito a chi dice sui social: “Speravo non finisse mai!“.