Morte Elena Del Pozzo, la mamma Martina parla degli ultimi momenti: “L’ho portata lì, nel campo, e l’ho uccisa da sola”

E’ stata interrogata questa mattina dal Gip di Catania, Martina Patti, la mamma che ha ucciso Elena Del Pozzo, la piccola di 5 anni nel Catanese. La donna ha confermato la versione che aveva già reso a Carabinieri e Procura.

Ha ucciso lei la figlia, da sola, nel luogo in cui è stata ritrovata ovvero in un capo a 600 metri dall’abitazione nella quale viveva con la bambina. La piccolina è stata ritrovata nel campo vivono Mascalucia. Per capire cosa sia accaduto si attendono i risultati dell’autopsia che saranno eseguiti nel pomeriggio per cui in serata si attendono già i primi risconti.

La donna si trova al momento presso il carcere di Catania di piazza Lanza, ma il gip non ha ancora emesso l’ordinanza di convalida di fermo. La donna è accusata anche di occultamento del cadavere. Per i rilievi dell’abitazione la Scientifica die Carabinieri si muoverà domani. Tanti i punti poco chiari come l’assenza dell’arma del delitto.