Semina il panico col furgone e uccide un passante: arrestato Francesco De Luca, ha problemi di tossicodipendenza Dopo un'estenuante caccia durata diverse ore, Francesco De Luca si è consegnato ai Carabinieri di Cercola

Si chiama Francesco De Luca il conducente del furgone che ieri, venerdì 17 giugno, ha seminato il panico tra Volla e Cercola – nel Napoletano – travolgendo tre persone, di cui una, un uomo di 73 anni, Luigi Guadagno, è poi morto in ospedale.

Dopo un’estenuante caccia durata diverse ore, Francesco De Luca si è consegnato ai Carabinieri di Cercola. Il 29enne non ha retto la pressione e dopo aver lasciato il furgone nel Rione De Gasperi a Ponticelli si è arreso ai militari dell’arma.

De Luca guidava probabilmente sotto l’effetto di droghe: nelle prossime ore la risposta del test tossicologico. Durante l’interrogatorio con gli inquirenti è apparso poco lucido, inoltre forniva risposte del tutto sconnesse

L’uomo di 73 anni è morto in ospedale

Purtroppo, a perdere la vita è Luigi Guadagno, 73enne travolto in viale del Progresso a Cercola. L’anziano non ha superato il delicato intervento a cui era stato sottoposto. Non destano invece tanta preoccupazione le condizioni delle due donne ferite.