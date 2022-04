0 Facebook Esplosioni in Trasnistria, attacco alla regione filo-russa in Moldavia: non si registrano feriti News 25 Aprile 2022 21:06 Di redazione 2'

Nessuna tregua per quanto riguarda la guerra tra Russia e Ucraina, ma anzi si sono sentite forti esplosioni anche in Trasnistria, la regione separatista filo russa della Moldavia molto ambita da Vladimir Putin. A riferirlo è il canale televisivo locale ‘Tsv“. Al momento non risultano feriti.

Esplosioni in Transnistria, regione filo-russa della Moldavia

Diverse esplosioni sono state udite vicino all’edificio del ministero della Sicurezza della Trasnistria, regione separatista filo russa della Moldavia, proprio al confine con l’Ucraina. Fortunatamente, al momento non risultano feriti. Sul posto sono immediatamente arrivati i vigili del fuoco accompagnati da diverse ambulanze.

Al momento nessuna dichiarazione ufficiale

Alcune foto comparse sui social mostrano i vetri del ministero della Sicurezza in frantumi con testimoni oculari che mostrano due lanciagranate. Dalle foto sembrano danneggiate la porta d’ingresso e alcune finestre presenti al secondo piano. Danni ad un centro abitativo nei pressi dell’edificio. Per ora non sono state rese dichiarazioni ufficiali ne dalle autorità di Tiraspol ne di quelle di Chisinau.

IL VIDEO DELL’ESPLOSIONE