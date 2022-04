0 Facebook LDA fuori da “Amici”, la rivelazione del figlio di Gigi D’Alessio: “Vi spiego cosa mi sta succedendo” Spettacolo 26 Aprile 2022 08:04 Di redazione 2'

LDA è inaspettatamente stato eliminato dal serale di Amici durante l’ultima puntata andata in onda lo scorso sabato. Il figlio di Gigi D’Alessio, che nel talent si è fatto notare per le proprie qualità artistiche, ha perso contro Nunzio, ballerino di latino americano. Lo stesso artista si è chiesto come mai questa sconfitta. I fan del cantante non hanno ben visto queste eliminazione.

Luca D’Alessio però ha chiarito di non essersi più sentito un grado di continuare a stare ad Amici e che ha dunque preferito uscire. Per lui solo successi, si cui ha parlato non appena ha potuto collegarsi con una storia su Instagram.

Lda firma il contratto con la Sony

Subito dopo l’uscita dal talent di Maria De Filippi infatti il cantante ha potuto firmare un contratto discografico con la major Sony Music Italy. Dopo il record di stream complessivi, il disco d’oro e il disco di platino raggiunti in tempi record con il singolo di debutto ‘Quello che fa male’, D’Alessio junior firma un contratto importante. A renderlo noto è stata la stessa casa discografica, con questo post: “Siamo felici di accompagnare Luca D’Alessio in questa avventura, benvenuto in famiglia. ‘Bandana’ il suo nuovo singolo fuori ovunque, correte ad ascoltarlo!”. E di fatto il singolo sta già bacetto incetta di visualizzazioni.