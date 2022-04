0 Facebook Blitz dei carabinieri ad Arzano: arrestate 27 persone, i nomi News 25 Aprile 2022 20:27 Di redazione 2'

Sono ben 27 le persone arrestate stamattina dai Carabinieri durante il blitz di Arzano – area Nord di Napoli – I capi d’accusa sono molto pesanti: reati di associazione mafiosa, associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti e detenzione ai fini di spaccio, estorsione, ricettazione.

Blitz dei Carabinieri ad Arzano

Durante l’operazione avvenuta oggi, lunedì 25 aprile, i militari dell’arma hanno distrutto l’associazione camorristica chiamata ‘167‘ tra Arzano e comuni limitrofi, quale diretta derivazione della consorteria Amato-Pagano, radicato nella zona Nord di Napoli. I carabinieri hanno provveduto a sequestrare ingenti quantità di stupefacenti e anche un autonoleggio.

Spiccano i nomi di Giuseppe Monfregolo e di Pasquale Cristiano

Tra i 27 destinatari dei provvedimenti del blitz dei carabinieri ad Arzano c’è anche Giuseppe Monfregolo, 34enne, ritenuto a capo dell’omonimo gruppo criminale, nonché fratello di Mariano Monfregolo, già arrestato per le minacce nei confronti dei vigili urbani di Arzano. Anche la madre e la moglie sono finite in manette. Inoltre, tra i destinatati del provvedimento raffigura anche Pasquale Cristiano, amico dei Monfregolo: era stato arrestato nel giugno dell’anno scorso, sottoposto ai domiciliari aveva sfilato per le strade di Arzano in Ferrari in occasione dei festeggiamenti per la comunione del figlio.

I nomi degli arrestati

Di seguito l’elenco degli arrestati (Fonte: Teleclub Italia):

Pasquale Cristiano, 33 anni

Pietro Cristiano, 58 anni

Mario D’Aria, 31 anni

Vincenzo De Sica classe, 21 anni

Pasqualina Errichiello, 44 anni

Luisa Grassini, 70 anni ( mamma di Giuseppe Monfregolo)

Ciro Laezza, 29 anni

Raffaele Liguori, 32 anni

Francesco Monfregola, 24 anni

Raffaele Monfregola, 46 anni

Anna Monfregola, 47 anni

Giuseppe Monfregola, 34 anni

Vincenzo Mormile, 30 anni

Antonio Caiazza, 31 anni

Raffaele Piscopo, 21 anni

Raffaele Portente, 35 anni

Carlo Raiano, 36 anni

Eduardo Nicolella, 77 anni

Davide Abate, 36 anni

Raffaele D’Alterio, 33 anni

Giuseppe Belgiorno, 54 anni

Mariano Monfregolo, 40 anni

Renato Napoleone, 39 anni

Arresti domicilari