Fedez operato di tumore, i bambini gli mandano un messaggio, la figlia e il messaggio: "mi manchi" 28 Marzo 2022

Dopo l’operazione per il tumore a pancreas, Fedez compare sempre meno sui social. Il rapper milanese oggi ha deciso di condividere un messaggio molto importante. Per lui è arrivato un cartellone con la scritta Fedez e tanti nomi colpire. Un gesto bello fatto solo per lui.

A elaborarlo i bambini del reparto di pediatria dell’ospedale San Raffaele di Milano dove è ricoverato. Un cartellone verde in cui è evidenziata una scritta e un messaggio: “Noi bambini della pediatria ti siamo molto vicini in questo momento e riconosciamo il bene che hai fatto per tutti noi! Con affetto…disumano”. Il rapper è in convalescenza dopo l’operazione in cui gli è stato esportato il tumore neuroendocrino al pancreas da lui scoperto nelle scorse settimane.

Nel frattempo la moglie, Chiara Ferragni, entra ed esce dall’ospedale cercando di condurre una vita quanto più normale possibile portando i figli a scuola. Passa i pomeriggi al parco giochi con i figli e la famiglia cercando di dare conforto a tutti. Nel frattempo Fedez videochiama la piccola Vittoria e scoppia a piangere. Ha per lei parole dolcissime, di un papà innamorato: “Mi manchi”.

Le condizioni di Fedez

Intanto la Ferragni ha pubblicato diverse storie che l’hanno mostrata lontana dall’ospedale dove al momento è ricoverato il marito. Ma non è certo un abbandono il suo, anzi. La famosa influencer ne ha approfittato per far prendere un pò d’aria ai due figli piccoli.