Fedez è ancora ricoverato in ospedale, il cantante ha raccontato attraverso i social di aver subito un intervento chirurgico a causa di un tumore al pancreas. Qualche giorno fa aveva comunicato ai suoi tanti followers di aver scoperto la malattia, soltanto questo giovedì poi hanno il cantante e la moglie hanno annunciato l’esito della malattia e spiegato cosa era accaduto. Nel post condiviso dalla coppia compare anche il piccolo Leone, che prima del ricovero ha fatto un regalo speciale a Fedez.

Il regalo di Leone a Fedez prima del ricovero

In un video pubblicato sul profilo di Fedez si vede Leone che si avvicina al letto del padre, prima che andasse in ospedale e gli dà un quadretto con scritto: “Papà ti voglio bene”. Un dono che ha commosso non poco il rapper. Ci sono poi altri due video del bambino, uno prima dell’intervento e uno dopo. Nel primo dice: “Papà non farti prendere dalle ansie” e poi gli manda un bacio. Nel secondo, invece, gli manda gli auguri: “Papà rimettiti presto così giochiamo insieme“. Due filmati molto dolci che il rapper e la moglie hanno deciso di condividere.

Le parole di Fedez sulla malattia e sull’intervento

Fedez ora dovrà restare probabilmente qualche giorno in ospedale. Intanto ha comunicato che l’intervento è andato bene e ha voluto ringraziare la sua famiglia e i followers per l’affetto che gli hanno dimostrato in questo momento: “Settimana scorsa ho scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas. Uno di quelli che se non li prendi per tempo non è un simpatico convivente da avere all’interno del proprio corpo.

Motivo per il quale mi sono dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico durato 6 ore per asportarmi una parte del pancreas (tumore compreso).

A due giorni dall’intervento sto bene e non vedo l’ora di tornare a casa dai miei figli. Ci vorrà un po’. Grazie ai medici, chirurghi e infermieri che mi sono stati accanto in questi giorni intensi. Un grazie immenso anche per tutti i messaggi di supporto e di positività che mi avete fatto arrivare. Vi voglio bene. Federico”.

