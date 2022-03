0 Facebook Chiara Ferragni si allontana dall’ospedale dove è Fedez per far ‘respirare’ i figli: dall’affetto alle critiche Chiara Ferragni lascia l'ospedale. La moglie di Fedez, il rapper operato e ricoverato, ha lasciato il nosocomio. Il gesto dell'influencer Spettacolo 26 Marzo 2022 18:30 Di redazione 1'

Fedez è stato operato dopo che gli è stato diagnosticato un tumore al pancreas. L’intervento è stato eseguito all’ospedale San Raffaele di Milano. Ad averne parlato della malattia, sia per le cause che per le cure, è stato il dottor Massimo Falconi.

Chiara Ferragni lascia l’ospedale

La coppia oggi più che mai è al centro del gossip. La decisione di parlare di questo brutto momento attraverso i social ha destato molto l’opinione pubblica e i fan. Sono stati tantissimi i messaggi d’affetto per i Ferragnez ma anche le critiche proprio per questo ‘abuso’ che si è fatto della comunicazione rispetto a quelle che sono vicende molto private.

Le condizioni di Fedez

Intanto la Ferragni ha pubblicato diverse storie che l’hanno mostrata lontana dall’ospedale dove al momento è ricoverato il marito. Ma non è certo un abbandono il suo, anzi. La famosa influencer ne ha approfittato per far prendere un pò d’aria ai due figli piccoli.