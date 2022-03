0 Facebook Incidente frontale a Pordenone: auto contro camion, muoiono Manuel e Chiara Cronaca 29 Marzo 2022 07:39 Di redazione 1'

Un tragico incidente mortale ha spezzato la vita di due giovani fidanzatini lo scorso lunedì 28 marzo. A seguito di uno schianto frontale sul Rettilineo, sono mori i due giovani mentre una terza persona è stata ricoverata.

Le due vittime, Manuel Cari di 29 anni e la sua compagna Chiara Materassi di 24, vivevano a Fontanafredda e avevano 5 figli, erano in auto al momento della tragedia e hanno avuto la peggio. Ferito invece il conducente del mezzo pesante, come riporta Il Messaggero. I tre si trovavano lungo la strada provinciale 53, tra Vivaro e San Quirino, in provincia di Pordenone al momento dell’impatto che ha spezzato le loro vite per sempre.

Incidente Pordenone: morti Manuel Cari e Chiara Materassi

Un urto improvviso, ei pressi del ponte sul torrente Cellina, ha generato il dramma. Sul posto subito sono intervenuti i Vigili del fuoco del Comando provinciale e dei distaccamenti di Maniago e Spilimbergo. Sul sinistro fatale stanno indagando i Carabinieri. Anche i soccorritori sono arrivati con l’eliambulanza per prestare immediatamente soccorso, ma non c’è stato nulla da fare per la coppia.