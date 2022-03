0 Facebook Le prime parole della madre di Fedez dopo l’operazione del figlio: “Sei una roccia” Spettacolo 25 Marzo 2022 16:20 Di redazione 2'

La madre di Fedez ha scritto il primo messaggio dopo l’intervento del figlio. Annamaria Berrinzaghi, conosciuta come Tatiana, ha condiviso l’immagine pubblicata da Chiara Ferragni che riprende il rapper mentre fa colazione in ospedale e ha voluto fare una dedica al figlio.

Parla la madre di Fedez

Tatiana e Fedez hanno un rapporto molto speciale, aldilà dell’unione madre-figlio, lei è anche il suo braccio destro negli affari. E con Chiara Ferragni, pare sia stata al fianco del figlio in ospedale. “Super ripresa, sei una roccia. Ringrazio tutti per il supporto”, queste le parole della madre del cantante. Poche parole per ringraziare tutti coloro che hanno dimostrato sostegno alla sua famiglia in questo momento così difficile.

LEGGI ANCHE: QUAL E’ IL TUMORE DIAGNOSTICATO A FEDEZ, SINTOMI E INCIDENZA

Le parole di Fedez sull’operazione

In tanti hanno fatto gli auguri a Fedez, da personaggi dello spettacolo fino ai migliaia di followers che seguono lui e sua moglie. Il cantante fin da quando ha ricevuto la diagnosi ha voluto condividere sui social quanto stava accadendo. Inizialmente aveva detto di essere malato senza però spiegare cosa avesse. Poi nella giornata di giovedì, quando ha comunicato l’esito dell’intervento cui è stato sottoposto, ha spiegato: “Settimana scorsa ho scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas. Uno di quelli che se non li prendi per tempo non è un simpatico convivente da avere all’interno del proprio corpo.

Motivo per il quale mi sono dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico durato 6 ore per asportarmi una parte del pancreas (tumore compreso).

A due giorni dall’intervento sto bene e non vedo l’ora di tornare a casa dai miei figli. Ci vorrà un po’. Grazie ai medici, chirurghi e infermieri che mi sono stati accanto in questi giorni intensi. Un grazie immenso anche per tutti i messaggi di supporto e di positività che mi avete fatto arrivare. Vi voglio bene. Federico”.