Chiara Ferragni racconta la settimana prima dell'intervento di Fedez: "Avevo paura"
News 24 Marzo 2022

Dopo l’annuncio di Fedez sull’intervento cui è stato sottoposto, sono arrivati i vari post di Chiara Ferragni. La coppia, dopo un messaggio condiviso nella serata di lunedì, era rimasta in silenzio e soltanto questa mattina è tornata a parlare sui social network per comunicare l’esito dell’operazione del rapper e spiegare che malattia gli era stata diagnosticata.

Poi l’influencer ha condiviso alcune immagini della settimana che ha preceduto l’intervento, quella in cui, dunque, Fedez aveva già saputo di avere un tumore e si è dovuto sottoporre ad alcuni accertamenti prima dell’operazione, che è stata eseguita martedì mattina all’ospedale San Raffaele di Milano. La Ferragni ha spiegato che lei e il marito hanno deciso di allontanarsi dai social per godersi un momento lontano da tutti, da dedicare solo alla loro famiglia.

Chiara Ferragni racconta cosa hanno fatto lei e Fedez dopo la diagnosi

“Questa è stata praticamente la nostra settimana dopo la diagnosi di Fede e che ha portato al suo intervento chirurgico: ci siamo presi un po’ di tempo lontano dai social media, abbiamo trascorso più tempo possibile con i bambini, siamo andati a fare molte visite ed esami, siamo andati a passeggio, ci siamo fatti un gelato su una panchina, ha passato un po’ di tempo con i suoi amici più cari, ha registrato della musica (lo ha fatto e io l’ho ascoltato), è andato a letto con Leo nel nostro letto (di solito dorme nella sua stanza) e ha festeggiato il suo 4° compleanno.

La maggior parte di questo tempo mi è sembrato confuso: era come se il tempo si fosse fermato e avevo paura come mai prima d’ora che potesse essere successo qualcosa di brutto.

Grazie alla vita per aver cambiato le cose per il meglio”, questo il post di Chiara Ferragni. La gallery di foto ha ricevuto molti like e commenti da parte di personaggi famosi e non, che hanno voluto augurare buona fortuna alla famiglia.

L’intervento subito da Fedez e il tumore

Fedez questo giovedì mattina aveva scritto: “Settimana scorsa ho scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas.

Uno di quelli che se non li prendi per tempo non è un simpatico convivente da avere all’interno del proprio corpo.

Motivo per il quale mi sono dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico durato 6 ore per asportarmi una parte del pancreas (tumore compreso).

A due giorni dall’intervento sto bene e non vedo l’ora di tornare a casa dai miei figli. Ci vorrà un po’.

Grazie ai medici, chirurghi e infermieri che mi sono stati accanto in questi giorni intensi. Un grazie immenso anche per tutti i messaggi di supporto e di positività che mi avete fatto arrivare. Vi voglio bene. Federico”.