Cronaca 28 Marzo 2022 20:06

Un terribile dramma è avvenuto in strada dove una mamma è stata travolta sulle strisce pedonali mentre attraversava con il neonato nella carrozzina. Il piccolino di pochi mesi non ce l’ha fatta. La scena assurda è avvenuta nei pressi di un supermercato, vicino all’asilo dove la donna, 34 anni e di origine straniera, si stava recando per andare a prendere l’altro figlio.

Dramma a Padova: auto travolge mamma con carrozzina sulle strisce pedonali

Questo pomeriggio, intorno alle 15.30, la donna stava attraversando quando un’auto ha centrato in pieno la carrozzina e ha trascinato il piccolino per diversi metri. Sul luogo della tragedia, in via Plebiscito a Padova, sono intervenuti subito i soccorritori del Suem 118. Hanno provato rianimare il bambino e lo hanno condotto in ospedale, ma non c’è stato nulla da fare e il bimbo è morto subito dopo l’arrivo.

Sotto choc la mamma, ricoverata in ospedale, che miracolosamente non ha riportato ferite gravi. Sulla dinamica dell’accaduto sta indagando la Polizia locale. Rimasto illeso ma scioccato anche il conducente dell’auto, un cittadino marocchino di 46 anni. Pare, come riporta Fanpage, che andasse piano ma che stesse superando una vettura che aveva lasciato passare la donna con il bambino.