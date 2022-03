Fedez parla dall’ospedale dopo l‘intervento effettuato presso l’ospedale San Raffaele di Milano lo scorso mercoledì. Il rapper milanese ha avuto un tumore al pancreas. Lo scorso lunedì sera, infatti, Fedez aveva annunciato ai suoi followers che martedì sarebbe stata una giornata importante.

Subito dopo l’intervento si era ipotizzato che il rapper fosse stato operato all’addome. Il Corriere della Sera aveva scritto: “Il cantante, conduttore tv e influencer è ancora in attesa di alcuni risultati d’esame che saranno cruciali per stabilire il percorso di cure. Nel reparto di via Olgettina, ad accompagnare e assistere Fedez nel percorso contro la malattia, c’è anche la moglie”. Il quotidiano Repubblica specifica che si sarebbe trattato di un intervento chirurgico all’addome.

LEGGI ANCHE: CHIARA FERRAGNI PARLA DALL’OSPEDALE DEL TUMORE DI FEDEZ

Il suo messaggio dall’ospedale:

“Settimana scorsa ho scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas.

Uno di quelli che se non li prendi per tempo non è un simpatico convivente da avere all’interno del proprio corpo.

Motivo per il quale mi sono dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico durato 6 ore per asportarmi una parte del pancreas (tumore compreso).

A due giorni dall’intervento sto bene e non vedo l’ora di tornare a casa dai miei figli. Ci vorrà un po’.

Grazie ai medici, chirurghi e infermieri che mi sono stati accanto in questi giorni intensi. Un grazie immenso anche per tutti i messaggi di supporto e di positività che mi avete fatto arrivare ❤️🙏🏻

Vi voglio bene

Federico”.