Fedez nella giornata di giovedì ha annunciato ai suoi followers di essere malato. Il rapper si è mostrato in video in lacrime e ha spiegato che dovrà affrontare un percorso di cure e di aver scoperto un male molto per tempo. Ha detto di voler dire più in là cosa l’ha colpito, ma di avere vicino tutta la sua famiglia e di essere pronto. Tutti si stanno chiedendo cosa ha Fedez, qual è la sua malattia e soprattutto le sue condizioni.

Qual è la malattia di Fedez, le sue condizioni

Tempo fa su canale 9 Fedez aveva detto che gli era stata diagnosticata la demielinizzazione: “Mi è stata trovata una cosa chiamata demielinizzazione nella testa, sono a rischio sclerosi multipla”. Si tratta di un processo patologico che fa scomparire le guaine mieliniche delle fibre nervose, facendo così proliferare le cellule della nevroglia. Il disturbo più comune è la sclerosi multipla.

Cosa ha detto Fedez della sua malattia

Ci sarebbe però come altra conseguenza la malattia di Schilder o sclerosi cerebrale diffusa. Un altro processo che si manifesta con differenti sintomi a seconda della zona del sistema nervoso colpito. Non si sa se Fedez abbia questa malattia o se ci sia altro. Il rapper in video aveva detto: “Purtroppo mi è stato trovato un problema di salute. Comporta un percorso importante che dovrò fare e che mi sento di raccontare. Non ora, non in questo momento in cui mi sento di stringermi alla mia famiglia e ai miei figli e che mi sentirò di raccontare in futuro. Se questo mio racconto riesce a dare confronto anche solo ad una persona, che magari non ha la fortuna di essere circondata di affetti come me con la mia famiglia, mi fa pensare che questa parentesi della mia vita ha una sua utilità, cosa che non si riesce a dare. In questi anni è come se avessi avuto una specie di album dei ricordi condiviso – ha aggiunto il rapper – e solo ora mi rendo conto dell’importanza di aver strappato un sorriso a qualcuno che magari stava affrontando un momento difficile. Quell’album condiviso sarà anche la mia forza e servirà a strappare un sorriso anche a me. In questo momento non sono abbastanza lucido da andare oltre, ma sono pronto ad affrontare questa nuova avventura che la vita mi ha presentato, e ringrazio mia moglie che mi è stata vicina in questi giorni, e i miei amici e la mia famiglia. Spero di potervi dare aggiornamenti positivi nei prossimi giorni“.