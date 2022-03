0 Facebook Qual è il tumore di Fedez, diagnosticato cancro neuroendocrino del pancreas: la malattia del rapper News 24 Marzo 2022 14:39 Di redazione 3'

Fedez ha spiegato sui social quale tumore gli è stato trovato qualche giorno fa, motivo per il quale è stato subito sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Il cantante dall’ospedale ha pubblicato alcune immagini dal letto di ospedale e ha annunciato che giorni fa gli hanno diagnosticato un cancro neuroendocrino del pancreas. “Settimana scorsa ho scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas. Uno di quelli che se non li prendi per tempo non è un simpatico convivente da avere all’interno del proprio corpo”, queste le parole del marito di Chiara Ferragni condivise dopo due giorni di silenzio.

Il tumore di Fedez, qual è il cancro al pancreas diagnosticato al rapper

Il tumore neuroendocrino del pancreas (NET), conosciuto anche come cancro delle cellule insulari, è una neoplasia molto rara che può insorgere nei tessuti endocrini del pancreas. Questa patologia secerna una varietà di ormoni peptidici, tra i quali la gastrina l’insulina, la peptide intestinale vasoattiva, il glucagone, tutti ormoni che possono determinare diverse sindromi.

Tumore neuroendocrino del pancreas, la malattia di Fedez: cosa è

Il tumore di Fedez è generalmente raro, questa malattia ha un’incidenza di i ≤ 1 caso ogni 100.000 individui all’anno e rappresenta l’1-2% di tutti i tumori pancreatici. Si manifesta a ogni età, anche se l’incidenza maggiore è riscontrata nella quarta-sesta decade di vita. Nella maggior parte dei casi le NET sono sporadiche, ma possono essere anche legate a enocrinopatie ereditarie, in questo caso hanno un decorso più indolente rispetto al primo scenario.

A che operazione è stato sottoposto Fedez

Per rimuovere il tumore di Fedez, il cantante è stato sottoposto a una duodenocefalopancreasectomia, che come ha spiegato, è durata sei ore. Gli è stata rimossa una parte di pancreas e la neopolasia.

Tumore di Fedez: sintomi

Il genere di tumore come quello di Fedez può essere suddiviso in funzionante o non funzionante. Nel primo caso – che riguarda la maggior parte di NET diagnosticate in passato – venivano associati a sindrome ormonale. La presentazione clinica avveniva con ipoglicemia episodica che causa confusione, alterazione della vista, palpitazioni, tremori e comportamenti insoliti. Oppure con gastrinomi, quindi con il sintomo della diarrea. Oppure eritema necrolitico, cheilite, diabete mellito, anemia, perdita di peso, diarrea, trombosi venosa e sintomi neuropsichiatrici. Per i NET non funzionanti, che secernano diverse sostanze come polipeptide pancreatico, cromogranine, enolasi neurone-specifica e gerlina, i sintomi sono: dolore addominale, emorragia intra-addominale, perdita di peso ed anoressia e nausea.