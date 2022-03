0 Facebook Fedez operato all’ospedale San Raffaele di Milano Spettacolo 23 Marzo 2022 10:40 Di redazione 1'

Qualche giorno dopo l’annuncio della malattia, Fedez sarebbe stato operato all’ospedale San Raffaele di Milano. Proprio ieri il noto rapper parlava di una giornata importante, forse si riferiva a visite fatte proprio per questo intervento.

A riferirlo è il quotidiano Libero, al momento però non si hanno altre informazioni sull’esito. Lo stesso rapper non ha riferito nulla sull’intervento e sul tipo di malattia. Nemmeno la moglie Chiara Ferragni ha fatto post sull’accaduto.

Quali sono le condizioni di Fedez

“Domani per me sarà una giornata importante volevo ringraziare tutte le persone che mi hanno scritto in questi giorni, mandando tanta positività. Grazie a mia moglie che è sempre al mio fianco giorno e notte, grazie alla mia famiglia e ai miei amici che hanno fatto di tutto per tenere alto il morale. Grazie alle nostre due stelle che riescono a creare una magia senza neanche rendersene conto: darmi la forza di affrontare tutto questo”, questo il post di Fedez.

