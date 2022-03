0 Facebook Battaglia legale tra EA Sports e gli eredi di Maradona: ‘El Pibe de Oro’ rimosso da FIFA 22 La Electronics Arts, che produce FIFA 22, ha annunciato che dal 19 marzo, la carta Icon di Diego Armando Maradona, è stata rimossa Sport 24 Marzo 2022 14:03 Di redazione 2'

Brutta notizia per tutti gli appassionati di videogames, in particolar modo per i tifosi dell’Argentina e del Napoli. La Electronics Arts, società che produce FIFA 22, ha annunciato che dal 19 marzo la carta ‘Icon’ di Diego Armando Maradona, è stata rimossa dai vari pacchetti della modalità ‘Ultimate Team‘. Il motivo? Una disputa legale con gli eredi del campione argentino.

Maradona rimosso da Fifa 22: il motivo

Dietro la decisione di rimuovere Diego Armando Maradona dal gioco c’è un contenzioso con gli eredi del ‘Pibe de Oro’ che si sarebbero opposti all’uso, secondo loro, non autorizzato dell‘immagine del campione argentino. E’ da capire se si tratti di una scelta temporanea, in attesa di risolvere il contenzioso, oppure definitiva. Nessun problema per chi aveva ottenuto in precedenza la carta ‘Icon’: potrà continuare a utilizzarla senza problemi.

Il messaggio sui social di Diego Junior

Sulla vicenda è intervenuto subito il figlio di Maradona. Diego Junior, ha postato nelle sue Instagram Stories un commento di poche parole all’avviso comparso a tutti i player di Fifa 22 che annunciava il ritiro della carta del ‘Pibe de Oro”: “Piano, piano cadi“. Potrebbe essere, questo, un chiaro segnale che potrebbe esserci una battaglia legale tra gli eredi di Diego e la Electronics Arts.