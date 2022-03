0 Facebook Sesso in ospedale: i video dei quattro protagonisti nella stanza del pronto soccorso Cronaca 24 Marzo 2022 13:43 Di Fabiana Coppola 2'

Coppie protagoniste di rapporti sessuali in ospedale. E’ questa la notizia che sta girando con insistenza. I protagonisti sono operatori sanitari ripresi in un stanza vicino al pronto soccorso.

Nell’ospedale napoletano, come riporta Metropolis che ha ricevuto una penna USB con dentro i video, sarebbero avvenute scene hot. Filmati dalla durata di pochi secondi con contenuti scabrosi di sesso. Le coppiette sarebbero state riprese dal corvo del pronto soccorso del nosocomio. Il pericolo è che ci possa essere un caso di revenge porn.

L’interrogazione sui video hot in ospedale

Non si sa per quel motivo questi video siano stati girati. Si ipotizza che alla base ci possa essere una ripicca per una delusione d’amore, ma intanto si scatena la caccia ai protagonisti. Al momento dall’ospedale nessuno ha commentato la vicenda. “Una vicenda che riguarda degli operatori sanitari che fanno sesso in ospedale in orario di servizio è inaccettabile e quindi abbiamo deciso di inviare un’interrogazione per chiedere alla direzione dell’ospedale di avviare un’indagine interna e di prendere provvedimenti nel caso la denuncia di Metropolis fosse verificata”, dichiara il consigliere regionale di Europa verde Francesco Emilio Borrelli.