0 Facebook Fedez dopo il silenzio torna a parlare della malattia: “Domani giornata importante” Spettacolo 22 Marzo 2022 08:07 Di redazione 2'

Fedez è rimasto in silenzio dopo aver annunciato ai suoi tanti followers di aver scoperto di avere una malattia. In diverse storie Instagram aveva spiegato che gli hanno diagnosticato qualcosa – senza specificare di cosa si trattasse – e che avrebbe dovuto iniziare un percorso di cure.

Dopo aver parlato dei suoi problemi di salute, aveva condiviso un unico post per fare gli auguri di compleanno al figlio Leone che ha compiuto 4 anni, poi ha preferito chiudersi nel silenzio. Nella tarda serata di lunedì, però, ha condiviso un messaggio in una storia in cui ha annunciato che domani – quindi questo martedì – sarebbe stata una giornata importante.

Quali sono le condizioni di Fedez

“Domani per me sarà una giornata importante volevo ringraziare tutte le persone che mi hanno scritto in questi giorni, mandando tanta positività. Grazie a mia moglie che è sempre al mio fianco giorno e notte, grazie alla mia famiglia e ai miei amici che hanno fatto di tutto per tenere alto il morale. Grazie alle nostre due stelle che riescono a creare una magia senza neanche rendersene conto: darmi la forza di affrontare tutto questo”, questo il post di Fedez.

LEGGI ANCHE: LE PAROLE DI CHIARA FERRAGNI SULLA MALATTIA DI FEDEZ

Che malattia ha Fedez?

Il rapper non ha spiegato quale male gli abbiano diagnosticato, si era limitato a dire che era stato preso con molto anticipo e che avrebbe dovuto iniziare un percorso lungo, che era spaventato ma sapeva di avere il sostegno della sua famiglia.