Fedez è ancora ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano. Il cantante nella giornata di martedì è stato sottoposto a un intervento chirurgico, da parte del diretto interessato e della famiglia non c’è stata alcuna comunicazione ufficiale rispetto al tipo di operazione che il rapper ha subito. Soltanto un post sui social – pubblicato da marito e moglie – in cui facevano gli auguri alla figlia Vittoria che oggi compie un anno, confermando il fatto che Fedez si trovi in una struttura ospedaliera.

Come sta Fedez, il cantante operato all’ospedale San Raffaele di Milano

A comunicare che Fedez è ancora ricoverato in ospedale è stato il Corriere della Sera, che scrive: “Il cantante, conduttore tv e influencer è ancora in attesa di alcuni risultati d’esame che saranno cruciali per stabilire il percorso di cure. Nel reparto di via Olgettina, ad accompagnare e assistere Fedez nel percorso contro la malattia, c’è anche la moglie”. Il quotidiano Repubblica specifica che si sarebbe trattato di un intervento chirurgico all’addome, ma la notizia non trova per ora alcuna conferma da parte dei diretti interessati.

E mentre dal mondo dello spettacolo e della rete in tantissimi stanno facendo gli auguri di una pronta guarigione al cantante, in tanti si domandano quale sia il problema di salute che ha colpito Federico Lucia. Il rapper giorni fa aveva annunciato di aver scoperto di essere malato, ma di non avere la forza di spiegare di cosa si trattasse, cosa che avrebbe fatto più in là. Poi era comparso un messaggio lunedì sera in cui annunciava che l’indomani – dunque martedì – per lui sarebbe stata una giornata molto importante. Giornata in cui è stato sottoposto a un intervento chirurgico. A dargli forza nel reparto del San Raffaele la moglie, Chiara Ferragni e la madre. I milioni di followers della coppia Ferragnez attendono con ansia una comunicazione diretta del rapper, per ora tutti fanno il tifo per lui.

L’annuncio di Fedez sulla malattia

Era stato lo stesso Fedez qualche giorno fa ad annunciare ai suoi followers di aver scoperto di avere una malattia: “Purtroppo mi è stato trovato un problema di salute che comporta un percorso importante da dover affrontare e che mi mi sento di raccontare. Non ora, non in questo momento in cui voglio solo stringermi alla mia famiglia e ai miei figli. Se questo mio racconto riesce a dare conforto anche ad una sola persona che non ha la fortuna di esser circondata da così tanti affetti come con la mia famiglia, mi fa pensare che questa parentesi della mia vita ha una sua utilità. In questi anni è come se avessi avuto una specie di album dei ricordi condiviso, e solo ora, mi rendo conto dell’importanza di esser riuscito a strappare un sorriso a qualcuno che stava affrontando magari un periodo difficile. Questo album condiviso sarà anche la mia forza. Ora non sono così lucido da andare oltre, ma ringrazio mia moglie che mi è stata vicina in questi giorni, i miei amici e la mia famiglia. Sono pronto ad affrontare questa nuova avventura che la vita mi ha presentato. Spero di potervi dare aggiornamenti positivi il più presto possibile”.