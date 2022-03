0 Facebook Belen Rodriguez, il primo gesto d’amore di Stefano De Martino per lei: “Mi piace” Spettacolo 24 Marzo 2022 08:03 Di redazione 2'

Mentre Belen Rodriguez torna a Le Iene per la nuova puntata inonda il mercoledì sera, arriva il primo gesto d’amore di Stefano De Martino. Se fino ad oggi la coppi a non ha confermato il ritorno di fiamma, ma ci hanno pensato i paparazzi a farlo, ecco che i due man mano escono sempre più allo scoperto. Si sostengono a vicenda e lo dimostrano sui social.

A onore del vero è più Belen a mostrarsi spesso a casa del conduttore napoletano, anche se non lo riprende. Sabato sera ad esempio si è immortalata in casa sua con Luna Marì davanti alla puntata di Amici, dove Stefano partecipa come membro della giuria. Mercoledì sera invece è toccato all’ex ballerino di Amici sostenere la moglie. E così è scattato il primo gesto d’amore dei suoi confronti che conferma la storia.

Stefano De Martino: il gesto d’amore per Belen Rodriguez

Stefano De Martino ha messo “mi piace” alle foto pubblicate sul profilo Instagram di Belen Rodriguez, vestita a Le Iene con un completo giallo cut out di David Koman. Un gesto che ha un significato molto importante, se consideriamo che il partenopeo si è tenuto ben lontano dal gossip dal ritorno con l’ex moglie. De Martino non ha mai pubblicato foto in compagnia di Belen né rilasciato interviste per parlare della loro storia d’amore quindi anche solo un “mi piace” acquisisce un significato enorme!