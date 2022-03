0 Facebook A cosa si è operato Fedez? La preoccupazione dei followers e il silenzio di Chiara Ferragni News 23 Marzo 2022 11:43 Di redazione 2'

E’ di questa mattina la notizia che Fedez sarebbe stato operato all’ospedale San Raffaele di Milano. A riferire l’indiscrezione – che al momento non trova alcuna conferma né da parte del rapper né della sua famiglia – è stato il quotidiano Libero. E mentre i followers si domandano quale sia l’intervento cui sarebbe stato sottoposto, il silenzio di Chiara Ferragni sui social per molti sarebbe la prova dell’operazione.

A cosa è stato operato Fedez? Il silenzio di Chiara Ferragni

Fedez nella serata di lunedì aveva condiviso un messaggio nelle sue storie Instagram in cui spiegava che il giorno seguente – martedì – sarebbe stato molto importante e che ringraziava tutti, in primis la famiglia, per il sostegno e l’affetto ricevuto. Lo stesso messaggio era stata condiviso da Chiara Ferragni, nelle cui storie oggi non compare nulla. Silenzio anche sul profilo di Fedez, ma quello più anomalo sembra essere proprio quello della influencer, che quotidianamente condivide anche messaggi pubblicitari per lavoro, che infatti potrebbero essere programmati. Probabilmente la moglie di Fedez ha preferito annullare qualsiasi comunicazione in questo momento.

Per questo motivo il silenzio di Chiara Ferragni su Instagram per molti sarebbe la prova che Fedez sarebbe stato realmente operato e dunque la dimostrazione del delicatissimo momento che la famiglia Ferragnez sta vivendo. Tanti i messaggi sui social di marito e moglie da parte dei numerosi followers che stanno augurando una pronta guarigione al rapper.